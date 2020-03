Ústavní soud odmítl také stížnost druhého znalce z kauzy Kramný

„Stěžovatel ostatně může argumenty uváděné v ústavní stížnosti uplatnit v rámci své obhajoby v probíhajícím trestním řízení a orgány činné v trestním řízení na ně budou muset patřičně reagovat. Bude otázkou dalšího důkazního vývoje, který ÚS nemůže jakkoli předjímat, zda bude obhajoba stěžovatele potvrzena či nikoliv,“ stojí v usnesení.

Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v egyptském hotelu zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Za to si odpykává trest 28 let vězení. V březnu verdikt potvrdil Nejvyšší soud, Kramný také podal ústavní stížnost.

Posudek obhajoby tvrdil, že šlo o otravu

V procesu s Kramným, který vinu popíral, hrály zásadní roli znalecké posudky. Těla po převozu do Česka pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří došli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem.

Jenže podle znaleckého posudku, který si nechala vypracovat obhajoba, byla nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. Soud si proto objednal revizní posudek, který se přiklonil k zásahu elektrickým proudem.

Policie posléze obvinila znalce Radka Matlacha a Igora Farkaše, jejichž expertizou se zaštiťovala obhajoba, z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Už v červnu Ústavní soud odmítl Matlachovu stížnost proti stejnému rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Ostravě.