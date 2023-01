Kvůli poškozenému mostu v Brně budou jezdit vlaky do Zastávky z dolního nádraží

Že jsou pilíře a mostní pole poškozené, zveřejnila Správa železnic (SŽ) před Štědrým dnem a na most vložila mostní provizorium. To umožnilo využívat alespoň jednu ze dvou kolejí, kterých se poškození mostu dotklo. Pravá kolej ve směru do Horních Heršpic však zůstává vyloučená, kvůli čemuž se výrazně snížila kapacita hlavního nádraží.

Do pátku budou přes dolní nádraží jezdit ještě osobní vlaky na Tišnov, Židlochovice a Hustopeče, v pondělí z něj budou vyjíždět vlaky do Zastávky a Náměště. Toto opatření bude platné od půlnoci do 20:00 ve všední dny, večer a o víkendech budou všechny spoje jezdit na hlavní nádraží.

Vlaky z dolního nádraží neobslouží ani stanici v Brně-Horních Heršpicích. Mezi dolním a hlavním nádražím bude zajištěná náhradní autobusová doprava podle odjezdů a příjezdů vlaků.