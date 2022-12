Praha otevřela další centrum pomoci uprchlíkům. Pomůže jim s bydlením, později i se školami

„Přestože všechny vládní dokumenty platí do konce března, tak je jisté, že se to bude posouvat, ale momentálně nemáme žádné nové datum, se kterým bychom mohli pracovat,“ řekl. S majitelem budovy, firmou Central Group, město jedná o prodloužení zápůjčky domu.

CNPUU zatím vzniklo s tím, že vydrží do konce března příštího roku. Jak a zda bude v provozu i poté, bude podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) záviset na několika okolnostech včetně toho, až provoz sousedního Krajského centra pomoci Ukrajině (KACPU) převezme stát.

Zatímco asistenční centrum pomáhá uprchlíkům, kteří přijdou do Česka, hlavně s registrací u cizinecké policie a získáním dočasné ochrany, centrum následné pomoci by jim mělo pomoci s dalšími kroky, s nimiž mívají na úřadech potíže.

„Cílem je strávit s klientem delší čas, zhruba 15 až 30 minut, kdy má klient opravdu prostor vysvětlit celou svoji situaci, protože na úřadech, kam chodí, na to zpravidla není čas. Řeknou, jaká je jejich situace v Česku,“ řekla koordinátorka centra Michaela Márová. Po rozhovoru je klientovi nastíněn další postup.

Vznik CNPUU kvitovali ukrajinský chargé d'affaires Vitalij Usatyj a vedoucí kanceláře UNICEF pro řešení uprchlické situace v ČR Julia Olejnyková. „Ukrajinci dobře vědí, že Praha je jejich spolehlivým spojencem od prvního dne rozsáhlé invaze ruské armády. Česká metropole přijala více než sto tisíc našich občanů, které ruská agrese donutila opustit své domovy. Symbolem ukrajinské vděčnosti je mimo jiné udělení Praze titulu města-záchrance prezidentem Volodymyrem Zelenským,“ řekl Usatyj.

Do Prahy od začátku války na Ukrajině přišlo téměř sto tisíc lidí, z toho více než 30 tisíc dětí. KACPU podle Hřiba již odbavilo asi 113 tisíc lidí. Někteří z nich v Praze nezůstali a odjeli do jiných regionů nebo například do Německa. KACPU už kvůli naplněné kapacitě nenabízí bydlení v městských bytech a ubytovnách.