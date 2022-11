O vlaky nejspíše přijdou další středočeské tratě. Ze Slaného i Lužné na sever jezdí málo cestujících, tvrdí kraj

přehrát video Události v regionech: Další vlna rušení lokálních vlaků ve Středočeském kraji

Středočeský radní pro dopravu Petr Borecký (STAN) jednal v pátek o budoucnosti traťových úseků Slaný–Louny a Lužná u Rakovníka – Žatec se zástupci obcí, které u kolejí leží. Výsledkem je čím dál větší pravděpodobnost, že osobní doprava na nich umlkne. Podle Boreckého jezdí vlaky na sever od Slaného i Lužné příliš málo lidí. „Počet cestujících na té trati je velmi nízký a do budoucna není ekonomicky udržitelný,“ prohlásil. Obce dostaly nabídku, že jim vlaky zůstanou, pokud ale na jejich provoz přispějí. V opačném případě je nahradí autobusové linky. A z radnic znějí smířlivá slova vůči autobusům, i když s výhradou. „Pokud by to bylo tak, že by autobus plnohodnotně nahradil vlak, tak se o tom dá diskutovat,“ připustil starosta Peruce Jan Vnouček (Jsme pro Peruc). Doplnil ovšem, že zatím záruku, že by dokázaly autobusy zrušenou žalezniční obsluhu plně nahradit, starostové nemají.

Ačkoli se ve Středočeském kraji hovoří o rušení lokálek, tratě z Lužné ani ze Slaného žádnými lokálkami nejsou. Vznikly jako součásti dálkového spojení z Prahy do Chomutova, respektive Mostu, Moldavy a do Saska. Po trati Lužná–Žatec jezdily do roku 2008 i rychlíky, přes Slaný do Loun jezdí dodnes spěšný vlak z Prahy. U tratí samotných jsou ale spíše malé obce, a jak ukázala i jízda štábu České televize ze Slaného do Loun, leckde vůbec nikdo nepřistupuje. Podle pokladní na slánském nádraží to ale bylo i načasováním cesty na brzké odpoledne. „Jezdí hlavně odpoledne,“ upřesnila. I kdyby vlaky na zmíněných tratích nakonec zůstaly, Petr Borecký se již do středočeské historie rozsáhlými škrty v železniční dopravě zapsal. Největší vlna rušení provozu přišla již loni, tedy při první příležitosti, kterou nynější rada – ustavená po volbách před dvěma lety – dostala. Tehdy se loučili s osobními vlaky v Trhovém Štěpánově, Rožmitálu pod Třemšínem, Mochově a také na dvou málo vytížených spojnicích větších železničních uzlů. Letos v prosinci se totéž zopakuje mezi Křincem a Městcem Králové.