V Karlových Varech by mohlo být v lednu další referendum o podobě Vřídelní kolonády

Jenže město Karlovy Vary už do oprav a údržby kolonády investovalo desítky milionů korun. „Myslím si, že je pravý čas, rozhodnout se teď, jestli do té kolonády dávat další peníze. Je to v podstatě mnohem větší investice (než postavit novou). Zatím bylo opraveno asi deset procent z celé stavby, takže nás čeká investice v řádu stamilionů,“ upozornil Řezanka.

„Ve studii se navrhuje například zpřístupnit vyšší patro kolonády, které je momentálně velmi sporadicky využíváno, zpřístupnit střechy kolonády, které podle původního záměru měly být pochozí, počítá se i s úpravami řečiště, aby byla kolonáda více propojena i s řekou Teplou,“ popsal mluvčí magistrátu Jan Kopál. Dodal ale, že jde jenom o záměr a projektová dokumentace zatím nebyla zpracována.

Pokud by se lidé v referendu rozhodli pro stavbu repliky původní kolonády, vznikl by karlovarskému magistrátu problém. „Město má povinnost počínat si jako řádný hospodář, to znamená, že by magistrát zřejmě nemohl zbourat budovu, do které jen nedávno investoval značnou částku ze svého rozpočtu. Na druhou stranu by se ale město muselo řídit výsledkem platného referenda. V krajním případě by takový spor musel rozhodnout soud,“ doplnil Matoušek.