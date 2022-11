Černovická pískovna bude mít nového jednatele. Dosavadní jsou ve vazbě

„Nikdy neměl nic do činění s naší městskou částí. Je to zcela apolitický člověk, byl vybrán na základě pohovorů, které jsme uskutečnili jako celá koalice,“ zdůraznila starostka.

Rada Brna-Černovic schválila, že se jednatelem Pískovny Černovice stane Viktor Mrňous. Starostka Petra Quittová (STAN) vyzdvihla jeho odbornost i to, že neměl dosud s pískovnou nic společného.

V roce 2010 jej ale policie zadržela s milionem korun, které si vyžádal od podnikatele Jiřího Štopla, aby nic nebránilo jeho investorskému záměru. Novotný tvrdil, že milion inkasoval za inženýrskou činnost při přípravě stavby, u soudu s tím však neuspěl a šel do vězení. Z čtyřletého trestu si nakonec odseděl třetinu, pak byl podmínečně propuštěn na podmínku.

Mezi obviněnými je také Radovan Novotný – někdejší tajemník černovické radnice, jenž z ní před čtrnácti lety odešel kvůli kauze Wilson. To byl developerský záměr, který radnice odsouhlasila v rozporu s podmínkami užívání pozemků. V této kauze byla nakonec podmínkou potrestána starostka Dagmar Hrubá, Novotný nikoli.

V kauze kolem pískovny je vazebně stíháno sedm lidí, obviněny jsou i dvě firmy. Jedna z nich podle spisu „v rámci svého podnikání nabízela (…) třetím subjektům (…) službu ukládání odpadů“. To se však dělo „na úkor společnosti Pískovna Černovice“, tvrdí policie. Skupina tak podle policistů bohatla na ukládání odpadu v obecním areálu.

Pískovny, o niž v kauze jde, by se mohly Černovice v budoucnu zbavit. Převést by ji měly na město, které podle mluvčího Filipa Poňuchálka připravuje rekultivaci jejího území. „Vzniknout by tady měl nový rozsáhlý park. Většina pozemků patří městu Brnu, dává tedy logiku, aby se v budoucnu o toto území staralo město,“ řekl.