Zbrojní firmy v Česku dostávají velké zakázky, chybí jim však kvalifikovaná pracovní síla

Pardubická Explosia vyrábí sférické prachy už víc než padesát let. Používají se jako náplň do nábojů pistolí a samopalů. Jejich výrobu by teď chtěla zdvojnásobit. Není to však jednoduché. „Bohužel, zareagovat v krátké době na zvýšenou poptávku není moc dobře možné,“ uvedl předseda představenstva společnosti Radomír Krejča.

Největší problém vidí v nedostatku kvalifikované pracovní síly. Firma je hledá jen velmi obtížně. „Nemáme možnost využít levné zahraniční síly, protože potřebujeme, aby ti lidé uměli česky, a to z bezpečnostních důvodů,“ přiblížil mluvčí firmy Martin Vencl.

Slova o nedostatku kvalifikovaných pracovníků potvrzuje i pardubický úřad práce. „Odborníky v evidenci úřadu práce nemáme. Nemáme lidi, kteří by vyhovovali firmě Explosia,“ uvedl ředitel Úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl.

Objednávek přibývá

Neobsazené pozice hlásí i další zbrojařské podniky v Česku. Kvůli rostoucímu počtu objednávek jsou některé z nich na hraně výrobních kapacit. Letošní objem exportu by přitom mohl být až dvojnásobný oproti loňsku.

„Snažíme se domluvit s ukrajinskou stranou, jestli by tento akutní nedostatek nemohli vyřešit tím, že by nám dodali tři sta až čtyři sta zaměstnanců,“ uvedl jako jedno z možných řešení prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek.

Ovšem kromě personálu schází českému zbrojnímu průmyslu i některé materiály. Na trhu chybí třeba dusičnany, navíc neustále roste jejich cena.