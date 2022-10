Ve Žďáru nad Sázavou i Havlíčkově Brodě se už politici domluvili na nových koalicích

Na pozici místostarosty Žďáru nad Sázavou bude podle dohody znovu kandidovat lidovec Rostislav Dvořák. Hnutí ANO navrhne na místostarostu Jaroslava Hedvičáka. V městském zastupitelstvu by měla mít nová koalice 20 hlasů z celkových 27.

„Dohodli jsme se na tom, že Žďár nad Sázavou bude mít i nadále tři uvolněné pozice, to znamená jednoho starostu, dva místostarosty,“ řekl Mrkos. Memorandum stran nové koalice by podle něj mělo být podepsané ve čtvrtek a podrobnější koaliční dohoda v příštím týdnu.

V porovnání s minulým volebním obdobím se podle dohody změní vedení žďárské radnice jen v případě jednoho člena. Zástupci ČSSD a nezávislých v koalici nahradí ODS. Změna nastane také na pozici místostarosty za ANO, místostarostkou doposud byla Ludmila Řezníčková.



Zástupci ŽŽM měli podle Mrkose zájem o širší koaliční projekt, v němž by zůstala ODS, ale s občanskými demokraty se dohoda nepodařila. „Mě to mrzí, protože ta osmiletá spolupráce byla dobrá. V ODS je řada lidí, kterých si vážím,“ řekl.

V devítičlenné městské radě by měl mít ŽŽM čtyři zástupce, ANO a lidovci po dvou radních a ČSSD jednoho.

V Havlíčkově Brodě bude spolupracovat ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD

V Havlíčkově Brodě bude ve spolupráci pokračovat hnutí ANO s ODS, TOP 09 a Pro Brod, tedy kandidáti ČSSD. Informoval o tom místostarosta Vladimír Slávka, který vedl vítěznou kandidátku ANO 2011 – Ženy za Brod. Podle dohody by město mělo mít dál tři místostarosty. Na pozici starosty bude kandidovat dosavadní místostarosta Zbyněk Stejskal z ODS.

„Dneska to definitivně uzavřeme,“ uvedl ve středu Slávka. Doplnil, že pod dohodou chybí poslední podpis jednoho kolegy, který nemohl v úterý přijet. V sedmičlenné městské radě by podle dohody měla mít kandidátka ANO – Ženy za Brod dva zástupce, ODS tři a TOP 09 by měla mít dva radní.