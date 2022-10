Pardubická nemocnice se potýká s nepořádkem. Úklidová firma odkazuje na výpadek subdodavatele

Že se na chodbách válejí pytle s odpadky, další odpadky že „přetékají“ z košů v pokojích a četnost úklidu není slavná, je z pohledu pacienta věcí nemocnice. „V začátcích to bylo lepší, chodili každý den v dopoledních hodinách, bylo to pravidelné. Poslední dobou je to takové střídmé,“ popsal situaci Viktor Pudík, který v pardubické nemocnici leží již měsíc.

Z pohledu nemocnice je to chyba firmy, kterou si na úklid najala. „Námi vysoutěžený dodavatel v tuhle chvíli není schopen plnit své závazky na sto procent,“ podotkla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Ovšem i společnost Sky & Facility odkazuje dál. Podle ní má v nemocnici uklízet jiná firma.