Zlínská univerzita bude mít nového rektora. Akademický senát zvolil Milana Adámka

Adámek získal dvacet osm hlasů, Sedlařík osm. „Řeknu otevřeně, že výsledek mě překvapil. Zkušenosti, které jsem nabyl za uplynulých 25 let působení na vysoké škole, se budu snažit využít pro rozvoj Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jak v oblasti tvůrčích činností, tak v oblasti pedagogické,“ řekl po zvolení Adámek.

Sedlařík uvedl, že zajistí vše potřebné, aby funkci předal bez problémů, a slíbil spolupráci například při sestavování rozpočtu na příští rok.

Akademický senát má 36 členů. Volební období rektora je čtyřleté a rektor může stát v čele univerzity maximálně dvě po sobě jdoucí volební období. Zlínská univerzita vznikla v roce 2001, má šest fakult a přes devět tisíc studentů. Dvě volební období byl rektorem Petr Sáha, poté Sedlařík.

Adámek řekl, že by chtěl, aby univerzita měla deset tisíc studentů. „Chtěl bych, aby studenti byli uplatnitelní na zahraničním trhu, to si myslím, že je důležité. Chtěl bych, abychom se stali mezinárodní univerzitou, uznávanou univerzitou, aby tady studovalo hodně zahraničních studentů. Abychom byli úspěšní na vědeckém poli, v získávání grantů a v rozvoji mladé generace, která bude působit ve vysokém školství, což si myslím, že je základní problém, protože řada lidí zjišťuje, že je to nelehká práce a raději jde lehčí cestou a za větším ziskem,“ prohlásil Adámek.

Udržet standardní výuku

Nadcházející období bude podle něj například kvůli cenám energií náročné. „V každém případě bych nechtěl přejít do on-line režimu výuky,“ uvedl Adámek. On-line výuka se na studentech podle něj podepsala, je složitá také technicky v případě laboratorních cvičení a seminářů. Pokud to bude možné, chce Adámek udržet standardní výuku.

Adámek absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské studium v oboru experimentální fyzika, později tříletý obor zaměřený na informatiku. Před 25 lety se stal vědecko-pedagogickým pracovníkem na zlínské Fakultě technologické, která byla tehdy jednou z fakult Vysokého učení technického v Brně. Po vzniku Fakulty aplikované informatiky byl proděkanem, od roku 2010 ředitelem nově založeného Ústavu bezpečnostního inženýrství. Poté byl dvě volební období děkanem.

„Velkou zkušeností pro mne bylo budování Regionálního výzkumného centra CEBIA-Tech. Podílel jsem se na zprovoznění a chodu Vědecko-technického parku ICT, který právě na konci letošního roku bude v provozu deset let,“ uvedl Adámek.