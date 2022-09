Plzeňský kraj chce místo zchátralých lázní sál a depozitáře. Koupí proto firmu, která je vlastní

Schválení kupní smlouvy podpořilo pětadvacet zastupitelů koalice ANO, STAN a Piráti. Proti bylo osm zastupitelů opozice, hlavně z ODS a TOP 09. Jednání trvalo pět hodin.

Opozici vadilo hlavně to, že kraj kupuje stoprocentní obchodní podíl firmy TWB, podle ní byl výrazně méně problematický nákup samotné budovy. Podle Pavla Karpíška, šéfa zastupitelského klubu ODS, je nákup netransparentní, velmi rizikový pro budoucí závazky i hospodaření kraje, a to i pro zastupitele, kteří pro to hlasovali. Kraj podle něj nepředložil audit, který by vyhodnotil všechna nebezpečí transakce.

Kraj o koupi s TWB jednal 1,5 roku, cena podle znaleckého posudku byla sto čtyřicet milionů korun. Kromě dvou znaleckých posudků k ocenění obchodního podílu i nemovitosti si nechal zpracovat finanční analýzu a právní prověrku. Opozice je považovala za účelové a nedostatečné.

Na dotazy v pátek odpovídal hlavní spolumajitel TWB Pierluigi Cardoselli, zpracovatelé znaleckého posudku a právník Gabriel Achour ze stejnojmenné advokátní kanceláře, která připravovala návrh kupní smlouvy, jež bude podle rozhodnutí zastupitelů podepsána do 19. října 2022.