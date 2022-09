Kvůli nemocnosti i nedostatku řidičů nevyjely v Plzeňském kraji desítky autobusových spojů

Kraj se s Arrivou domluvil, že do 14:00 předchozího dne firma informuje kraj a POVED, které spoje následující den nevyjedou. „POVED po 14:00 informuje starosty obcí, kteří to řeknou občanům, a ti se také mohou dívat na web Integrované dopravy Plzeňského kraje. A ráno už by se nemělo stát to, že by ještě něco dalšího nejelo,“ oznámil Pakandl.

Firmu čekají za neodjeté kilometry pokuty

Současná situace není podle šéfa odboru dopravy problémem kraje, ale dopravce. „Plzeňský kraj objednává, řádně hradí zálohové platby a dopravce neodvádí takovou službu, jakou by odvádět měl,“ uvedl. Za neodjeté kilometry kraj Arrivě neplatí a bude ji sankcionovat – může nárokovat až tisíc korun za neodjetý kilometr.

„Sankce se uplatňuje po kvartálech, případně letech, promlčecí doba je tři roky a není důvod to řešit ze dne na den,“ uvedl. Dodal, že by bylo dobré počkat na výsledek loňského sporu kraje s dopravcem, zda je tisíc korun moc. Městský soud v Plzni zatím nerozhodl.

Arriva argumentuje nemocností, odchody řidičů, které podle Pakandla souvisí s náročností práce, a nedaří se zcela a rychle realizovat nábor. „Dopravce se snaží situaci řešit. Jednoznačně konstatovali, že to je jejich problém, a řekli, jaká opatření k nápravě přijímají,“ dodal. Podle dohody z pondělí je Arriva předloží kraji a POVED do deseti dnů.