České dráhy přijdou o další rychlíky, z Liberce do Pardubic i Ústí bude jezdit Arriva

Arriva bude od prosince provozovat další dvě rychlíkové linky – obě vedou z Liberce, jedna do Pardubic, druhá do Ústí nad Labem. Ministerstvo dopravy ji upřednostnilo před Českými drahami, které do Liberce jezdí nyní. Drahám ale zůstanou rychlíky Ostrava–Opava–Olomouc, které také chtěla převzít Arriva, rozhodlo ministerstvo. Na dalších rychlíkových linkách se s novým jízdním řádem nic nezmění.