V Hraběticích řádilo slabší tornádo, škody se pohybují v řádu desítek milionů

„Škod je opravdu dost. Bylo to stejně rychlé jako nečekané, tady v Jeseníku jsme o tom ani nevěděli, to bylo opravdu jenom lokální přímo v Hraběticích. Bylo to úplně to samé, jako když v roce 2009 přišly bleskové povodně. Taky to bylo zničehonic a za hodinu a půl bylo v obci ‚vymalováno‘,“ podotkl Machýček.

Hrabětice se nacházejí asi kilometr od Jeseníku nad Odrou jihozápadním směrem ve zvlněném terénu u silnice z Jeseníku nad Odrou do Bělotína.

Meteorologové v první půlce letošního roku zaznamenali v Česku tři tornáda, všechna ale byla slabšího rázu. Nejvýraznější bylo v Lanžhotě v polovině června. V květnu se objevilo severovýchodně od Pardubic a na konci června na jihu Čech v okolí obce Sviny na Táborsku.

Letos v červnu uplynul rok od tornáda, které si loni na Břeclavsku a Hodonínsku vyžádalo šest životů a poničilo přes dvanáct stovek domů. Z toho asi dvě stovky musely jít k zemi. Tehdejší tornádo mělo rychlost přes 300 kilometrů za hodinu. V některých obcích dosáhlo až čtvrtého stupně, silnější předtím v Česku nikdy nebylo.