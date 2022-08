Střelec ze Zlínského krajského úřadu zemřel. Policie se případem dále zabývá

Devětadvacetiletý muž přišel na zlínský krajský úřad v ranních hodinách, střílel ve 14. patře budovy takzvaného Baťova mrakodrapu. Na místo ihned po oznámení vyrazila policie, která objekt uzavřela.

V daném patře se nachází i kanceláře hejtmana, který tam ale v době události nebyl. „Šlo o osobní problém dvou mladých lidí, netýkalo se to chodu úřadu,“ řekl tehdy hejtman Radim Holiš (ANO). Žena podle něj byla zaměstnankyně odboru kanceláře hejtmana. „Byla to mladá dáma, která patřila k oporám týmu, je to tragická událost,“ dodal.



V současné době se případem nadále zabývají krajští kriminalisté, kteří však již pracují s faktem, že postřelený muž na konci minulého týdne zemřel. — Policie ČR (@PolicieCZ) August 17, 2022

Střelec se na místě pokusil o sebevraždu. Ve velmi vážném stavu byl převezen do Baťovy krajské nemocnice. Už tehdy nemocnice uvedla, že muž měl těžké poranění hlavy a mozku, a byl v ohrožení života.

Několik dní po střelbě krajští radní rozhodli o zpřísnění bezpečnostních opatření v budově krajského úřadu. Zvýšil se počet pracovníků ostrahy, na úřadu budou magnetické dveře v jednotlivých patrech budovy a vstup ke kancelářím bude možný pouze se zaměstnaneckou čipovou kartou. Úředníci si také návštěvníky musejí nově vyzvedávat u vstupních dveří.