Lesníci na Šumavě potřebují těžit kůrovcové dřevo, žádají o částečné uzavření oblíbených tras

V rezervaci u Čertova nebo Černého jezera jdou stromy k zemi každou chvíli. Z bezzásahové zóny se totiž v extrémním počtu a nárazově vyrojil kůrovec. „Letošní léto je velmi teplé a velmi suché, což tomu brouku svědčí,“ upozorňuje lesní správce z Lesů ČR Petr Najman.

Kůrovec napadl stromy v okolí, lesníci je tak těží, aby zabránili šíření škodlivého hmyzu. „Je to kousíček od turistické stezky a to je důvod, proč to zde budeme muset režimově v pondělí až ve středu zavřít, abychom mohli tyhle stromy bezpečně vytěžit,“ přibližuje Najman.

Stezky chtějí lesníci uzavřít od osmého srpna. Jednu úplně, většinu z nich na zmiňované tři dny v týdnu. Ledovcová jezera turisty lákají. Koupat se v nich ale nesmějí ani oni, ani jejich psi.