Správa železnic představila projekt modernizace ostravského uzlu. Peníze na investici ale nemá jisté

Asi nejviditelnější proměna by měla čekat ostravské hlavní nádraží. Správa železnic chce zrušit pro Ostravu typické nadchody k nástupištím. Vzniknout by tak měly podchody, které se pak budou sbíhat v novém zastřešeném atriu v přednádraží.

„Dopravně je ostravský uzel na hranici své kapacity a propustnosti. Z pohledu přístupu na nástupiště a komfortu pro cestující nenabízí Ostrava aktuální standardy, které jsou klíčové pro zatraktivnění železniční dopravy,“ popsal současnou situaci projektový manažer SŽ Martin Grečnár.

V blízké budoucnosti by navíc mohly zrychlit i spoje mezi ostravskými čtvrtěmi Svinov a Přívoz. To by měla zajistit třetí přistavená kolej. „Dojde k vybudování mnoha nových staveb, jako jsou stavědla, provozní a technologické budovy, protihlukové stěny, mosty včetně unikátního mimoúrovňového křížení kolejí,“ dodal Grečnár s tím, že má stát nedaleko nádraží v Mariánských Horách, které se teď skoro nepoužívá.