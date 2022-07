Chrudim musela uzavřít fortnu u náměstí, důvodem je prasklina v hradbách

Takzvaná tmavá fortna je nejdelší a nejužší průchod v Chrudimi, který vede skrz městské hradby. Místní uličce neřeknou jinak než Myší díra. Průchod je dlouhý necelých třicet metrů a podle místostarosty města Petra Lichtenberga (Chrudimáci) je to velmi oblíbená zkratka chrudimských občanů.

Ulička, která spojuje náměstí se spodní částí města, je teď kvůli trhlině ve zdi uzavřená. „Podle vyjádření statika tady v podstatě může být v pohybu třicet tun kameniva, což je velký problém. Určitě bych apeloval na chrudimské občany, aby se tady nepohybovali,“ upozornil místostarosta.

„Chodíme tudy často, ale nedá se nic dělat, musíme to obejít, buď po širokých schodech, nebo tady kolem divadla,“ řekla místní obyvatelka Ladislava Haufová. „Je to zdržení a je to o deset minut delší,“ doplnila Ludmila Pecková.

Hradební zeď je součástí dochovalého opevnění města. „Ne každé město má zachované středověké hradby, byly založeny v podstatě už se založením města někdy před rokem 1286,“ poznamenal historik z Regionálního muzea v Chrudimi David Richter.

Město čeká na vyjádření statika, který zjišťuje, jestli se praskliny nerozšířily i do dalších částí městského opevnění. Do té doby bude ulička uzavřena.