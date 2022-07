Pražské metro do středy nepojede do stanice Depo Hostivař. Začala i tramvajová výluka v Modřanech

Výluka metra na počátku července je v Praze již takřka tradicí. Zatímco však v minulých letech obvykle postihla trasu C, letos na konečnou stanici Depo Hostivař nedojedou cestující metrem A. U hostivařského depa končí mnoho příměstských autobusových linek, a kdo na ně chce přestoupit, musí nejprve ještě přestoupit na Skalce z metra na náhradní autobus XA.

Výluku v podzemní dráze vysvětlil dopravní podnik potřebou vyměnit dřevěné pražce ve stanici Depo Hostivař za nové betonové a upravit štěrkové lože. Na Skalce budou vlaky metra A končit pět dní včetně pracovního pondělí. Ostatní dny jsou víkendové či svátky. Od čtvrtka po svátcích bude opět v provozu celá trasa.

Na konečnou do Modřan nepojedou tramvaje téměř celé prázdniny

V sobotu začala také tramvajová výluka v Modřanech. Zcela uzavřena je trať mezi zastávkami Poliklinika Modřany a konečnou Sídliště Modřany, respektive Levského. Na provizorní úvraťovou konečnou Poliklinika Modřany ale jezdí pouze linka 21, na kterou tak musí dopravní podnik nasadit obousměrné tramvaje. Aby jich bylo dost, je zrušena linka 5 a tramvaje 21 jezdí místo ní do Holyně, kde je rovněž úvraťová konečná.

Další linky, které do Modřan jezdí, tedy tramvaje 3 a 17 a také noční 92, jsou zkráceny do zastávky Nádraží Braník. Aby se tyto linky do Braníka vešly, je linka 2, která tam obvykle končí, zkrácena, jezdí z Petřin na Národní třídu, potom se přes Myslíkovu, Jiráskovo a Palackého náměstí otáčí a vrací se zpět na Petřiny.

Mezi zastávkami Poliklinika Modřany a Sídliště Modřany nahrazuje vyloučené tramvaje autobusová linka 165 a také prodloužená 165, v noci jezdí zvláštní autobusová linka X92.