Rozkopaný Barrandovský most čeká první tvrdá zkouška. Doprava houstne hlavně ve Strakonické

Omezení na Barrandovském mostě a ve Strakonické ulici související s rekonstrukcí mostu začala sice již o víkendu, ale až pondělní ranní špička je okamžik, který ukáže, co začínající oprava skutečně způsobí v pražské dopravě. Po šesté hodině byl provoz na mostě docela plynulý, ve Strakonické však již rostla kolona. Barrandovský most je ovšem dopravně nejvytíženějším místem v celém Česku a kvůli opravám přichází v každém směru o jeden pruh. Do jediného pruhu se navíc musí vměstnat řidiči ve Strakonické pod ním.