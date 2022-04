Boskovice jsou historickým městem roku. Slaví 800 let od první písemné zmínky

„Je to pro nás dárek k narozeninám. Boskovice letos slaví osm set let od první písemné zmínky. My už dlouho historickým městem jsme, ale teď už na to máme glejt,“ okomentoval výsledek starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), který ocenění převzal na pražském Žofíně.

Boskovice loni opravily s dotací z programu regenerace tři kulturní památky na svém území. Byl to židovský dům s rituální lázní, kde se obnovovala fasáda, stejně jako u dalšího domu v židovské čtvrti.

Na hradě se pak restauroval dřevěný rumpál u studny. Podle boskovického kastelána Milana Vaněrky jde o jeden ze dvou dochovaných šlapacích rumpálů v republice, podobný je ještě na Karlštejně. Boskovické šlapací kolo pochází přibližně z roku 1671. Šlapáním ho poháněl jeden člověk, v dobových materiálech jsou zmiňovaní i oslíci, uvádí vedení města.

„Opravujeme průběžně, nejen loni, v uplynulém roce jsme se soustředili více na památky soukromé než ty ve správě města. Snažíme se také o regulaci reklamy, chceme eliminovat křiklavé svítivé nápisy a věříme, že to bude přívětivější pro obyvatele města i jeho návštěvníky,“ popisuje starosta.