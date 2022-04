Zlínská univerzita otevřela zrekonstruovanou aulu a oslavila dvacáté výročí

Ve stěnách jsou například nově panely, které je možné pomalu otáčet a při akcích ve dne je přes ně možné do prostoru dostat světlo. Změnily se také barvy interiéru, základní barvou sálu je šedá, sedačky jsou v oranžové barvě, což je také barva univerzity. „Doba komunismu nebyla optimistická, prostor vypadal smutně. Snažili jsme se vrátit trošku radosti do prostoru, který radostný nebyl, když jsme začínali,“ vysvětlila Jiřičná. Architektka pro univerzitu už navrhla Vzdělávací komplex, je také autorkou nedalekého kongresového a univerzitního centra.

„Strašně ráda dělám rekonstrukce z toho důvodu, že v dnešní době člověk musí přemýšlet o tom, co má vyhodit a co se dá zachovat, protože nemůžeme neustále všechno vyhazovat a stavět znovu. Je to jednak nákladné a taky tím otravujeme planetu. Každá rekonstrukce je přesvědčením, že to jde,“ poznamenala Jiřičná.

Být mezinárodně uznávanou univerzitou

Rekonstrukce auly začala loni. „Opravy si vyžádaly devadesát milionů korun a univerzita je financovala z vlastních zdrojů,“ uvedl kvestor UTB Alexander Černý. Rektor UTB Vladimír Sedlařík vzpomenul vývoj univerzity i její cíle. „Zachováváme si prvotní vizi, být mezinárodně uznávanou univerzitou a neustále na tom pracujeme,“ uvedl rektor. Cílem je podle něj udržet počet deset tisíc studentů i přes demografický pokles i dobudovat infrastrukturu. V nejbližší době půjde například o stavbu nové budovy Fakulty technologické.