Silničáři začali s modenizací úseku ze Znojma do Brna. Řidiče čeká třicetikilometrová objížďka

Uzavírka silnice mezi Znojmem a Brnem začala v pondělí v sedm hodin ráno. Objízdná trasa, po které musejí vyrazit všichni motoristé, měří zhruba třicet kilometrů. Trasa vede ve směru na Brno přes Hevlín, to znamená až k rakouským hranicím. „Jezdím do Znojma za prací, takže mě to zasáhne docela dost. Ale co máme dělat? Musí se to opravit,“ komentuje situaci řidič Patrik Skalka.

Naopak ve směru do Znojma vede objízdná trasa přes Miroslav, to znamená, že je o něco kratší. V obou případech se ale obce a města na odklonových trasách musejí podobně jako řidiči obrnit trpělivostí.

„Zvýšení dopravy se bojíme, protože jí tady teď bude šestinásobek. Snažili jsme se vyjednat snížení rychlosti, podařilo se nám to v rizikových místech, to znamená na přechodech v blízkosti škol, a to na 30 kilometrů za hodinu,“ uvedl tajemník městského úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou Zdeněk Šalomon.

Nové mosty i kruhový objezd

V rámci rekonstrukce se rozšíří hlavní komunikace a vzniknou například i čtyři nové mosty. Kromě toho by se měly zrušit i nájezdy z polních cest. „Ze současné dvouproudové uděláme tříproudovou silnici, kdy se budou přejíždějící pruhy střídat. Je to velmi vhodný režim pro plynulou dopravu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Modernizace silnice I/53 by měla být podle ŘSD hotová do konce letošního roku. Jízda by poté měla být nejen plynulejší, ale také bezpečnější. Pomoct by tomu měla okružní křižovatka, která vznikne místo té původní u obcí Bantice a Hodonice na Znojemsku. V dalších letech pak bude ŘSD pokračovat v podobném rozšíření na úseku mezi Lechovicemi a Pohořelicemi. Tam by práce měly skončit v roce 2024.