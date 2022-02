Na chatu Na Tesáku se zatím vybralo dvě stě tisíc korun. Vyšetřování požáru pokračuje

Když na konci letošního ledna chata Na Tesáku vyhořela, okamžitě začali její příznivci mluvit o sbírce na její obnovení. Od začátku tohoto týdne už peníze přicházejí na transparentní účet, nyní je tam už více než dvě stě tisíc korun.

„Je obdivuhodné, že lidé jsou tak solidární,“ komentoval štědrost dárců Miroslav Nakládal, který je majitelem chaty. Sám na Tesáku čtyřicet let obsluhoval, a to až do vyhoření známé horské boudy.