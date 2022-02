České dráhy stáhly na Olomoucku z provozu zmodernizované vlaky Stadler. Mají poruchy

Místo moderních vlaků se na koleje provizorně vrátily desítky let staré motoráky. „To je trochu návrat do minulosti. Možná pro fanoušky, pro mě vůbec,“ okomentoval kvalitu dopravy jeden z cestujících.

Na trati z Olomouce do Senice na Hané slibovaly České dráhy cestování hodné jednadvacátého století, zahrnující bezbariérový nástup, wi-fi nebo zásuvky pro nabíjení mobilů. Teď se ale cestující vrátí do historie. Zmodernizované jednotky značky Stadler na trati jezdily jen dva měsíce a musely zpátky do opraven.

První dva vlaky si ČD opravily samy

Národní dopravce nakoupil dvanáct vysloužilých souprav v Německu. Přišlo ho to na sto devadesát milionů korun. Právě slib, že vozy zrepasuje, mu pomohl získat v kraji desetiletý kontrakt na zajištění dopravy. S vlaky jsou ale od začátku problémy. Ukázalo se, že jsou v horším stavu, než se čekalo, Českým drahám nevyšla ani první soutěž na jejich modernizaci. Nikdo se do ní totiž nepřihlásil.

Společnost proto čtyři jednotky částečně zrenovovala sama. „Zatím se jeví jako nejstabilnější ty Stadlery, které si dopravce opravil sám ve svém depu,“ poznamenala ředitelka KIDSOK (Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje) Kateřina Suchánková.

Za každou nenasazenou soupravu platí České dráhy pokutu sto tisíc korun měsíčně. Modernizace dalších jednotek měla skončit letos. Má ale zpoždění. „Je to pro nás komplikace jak ve vztahu k objednateli regionální dopravy, kterým je Olomoucký kraj, tak k našim zákazníkům,“ řekla Rajnochová. Na trať do Senice by se opravené vlaky měly vrátit do konce tohoto týdne.