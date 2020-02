České dráhy vyšlou na trať v Olomouckém kraji první dva repasované vlaky z Německa

První dva částečně repasované vlaky nasadí České dráhy na regionální trať z Olomouce do Drahanovic. Opravit si je dopravce musel vlastními silami. „Další dvě soupravy repasujeme do konce pololetí a zbytek souprav už opraví externí dodavatel. Termíny ještě neznáme,“ řekl ředitel Českých drah pro provoz Michal Kraus.

Veřejná zakázka na modernizaci všech dvanácti vozidel bude zahrnovat například vybavení souprav LCD monitory, přibude bezdrátové wifi připojení, elektrické zásuvky pro nabíjení drobné elektroniky a nové bude také čalounění sedadel. „Termín pro doručení žádostí uchazečů o zakázku byl stanoven na 6. únor, nyní budou vyhodnoceny,“ dodal Michal Kraus.

Kraj by měl dopravci zaplatit víc, než v minulých letech

Soupravy Stadler budou nasazeny na pravidelných spojích výhradně na území Olomoucké kraje. Po trati z Olomouce do Drahanovic se s nimi cestující podle Krause svezou také na severu kraje. Na Jesenicku budou jezdit například na tratích ze Šumperka do Hanušovic a Jeseníku nebo z Olomouce do Moravského Berouna.

Hejtmanství má podle smluv podepsaných loni v květnu za zajištění železniční dopravy v Olomouckém kraji ročně platit Českým drahám 650 milionů korun, což je o 150 milionů korun více než v předchozích letech. V růstu ceny jsou zahrnuty vyšší náklady na železniční dopravu a právě i nasazení dvanácti modernizovaných vlakových souprav Stadler.

Mladá fronta Dnes (MfD) nedávno upozornila, že hejtmanství kvůli opožděné modernizaci jednotek Stadler chystá úpravu smluv s Českými drahami. Odrazí se to v ceně, za kterou národní dopravce v kraji jezdí. České dráhy vypsaly první soutěž na modernizaci souprav Stadler loni v dubnu a nakonec ji zrušily, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Poté byla zahájena příprava nového tendru.