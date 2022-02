Naše rodina udělala vždycky chybu, když mohla, a neutekla, říká lékařka a spisovatelka Eva Hnízdová

Rodina před válkou vlastnila papírnu v Červené Řečici, tu jim zabavili nacisté. Evini rodiče byli velice sekulární, slavili jak židovské, tak křesťanské svátky. „Ale potom v roce 1939 přišli Němci a jejich identita se změnila. Nezáleželo na tom, co si myslíte o sobě vy, ale co si myslí ostatní. A najednou byli Židi. Máma přestala chodit do školy. Vyhodili ji, protože byla Židovka. Postupně se všecko zhoršovalo, až je poslali v roce 1943 do Terezína,“ vypráví.

Neodjeli a zaplatili životem

V roce 1938 měli dokonce možnost díky jednomu příbuznému odcestovat do Ameriky. „Byl to architekt, který se jel do Ameriky podívat, jestli by tam nesehnal místo. A když byl na lodi zpátky, potkal nějaké německy mluvící muže. Nejdřív za nimi chtěl jít a povídat si, ale pak si všiml, že mají na rameni svastiku. Poslouchal je a oni si mysleli, že je to Američan, tak moc nedávali pozor. Jako špioni byli tedy naprosto nemožní. Kreslili si něco na papír a to se vyrylo na ubrus. Jako architekt měl u sebe průklepový papír, a když odešli z jídelny, tak to obkreslil a schoval,“ popisuje Eva.

Když přijel do Prahy, šel na Americké velvyslanectví a tam jim materiál předal. Za tři dny mu volal velvyslanec, děkoval za službu, kterou pro Spojené státy udělal, a nabídl jemu a dalším 25 příbuzným azyl v Americe. Jediný, kdo odjel, byl on a jeho rodina. „Nikdo další neodjel, a to bylo dost hrozné, protože většina těch, kteří neodjeli, zaplatili životem,“ dodává.

Evina prababička údajně všechny přesvědčovala, aby do Ameriky nejezdili. V roce 1948 naopak ty, co přežili holocaust, zapřísahala, aby odešli. „Ona to totiž přežila na rozdíl od svých dětí a vnuků a všechny zbylé příbuzné přesvědčovala, aby emigrovali. Měla výčitky svědomí, že způsobila to, že tady tenkrát všichni zůstali. Takže pak skoro všichni příbuzní, co zbyli, utekli na Západ.“