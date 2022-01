Nepomuk má městskou policii. Zatím tam slouží jen jedna strážnice, která je zároveň velitelkou

Městská policie má podle Taušlové působit hlavně preventivně. Zasahovat však bude například i v případech, kdy se místním zaběhne pes, právě tomu je přizpůsobeno i služební auto. „Je tady klec, aby pes nemohl proniknout do vozidla,“ popsala šéfka strážníků. Do doby, než v Nepomuku nastoupí více strážníků, bude Taušlová působit ve všedních dnech od 7:00 do 16:30.

„Chci tady být hlavně pro občany, chci jim být nápomocná,“ řekla zatím jediná členka městské policie v Nepomuku Lucie Taušlová. Jako strážnice působila už osm let, v Nepomuku začala v pondělí ráno. Jejím prvním úkolem bylo vyzvednout služební vozidlo, poté pomáhala řídit dopravu u přechodu, přes který chodí děti do školy.

Město má v plánu sestavit pětičlennou městskou policii. Díky tomu se podle starosty pracovníci zařadí do normálního cyklu střídání směn a budou moci sloužit i v noci. V tuto chvíli je potřeba podle Švece zařídit a sehnat vše, co strážníci budou potřebovat k výkonu své práce. „Já si myslím, že do konce ledna už budeme stoprocentně připraveni co se týče výzbroje i výstroje,“ dodal.

Strážníků je málo, problém je prakticky všude

Starosta Nepomuku řekl, že sehnat strážníky byl velký problém, jelikož jich je nedostatek prakticky ve všech městech. V celém Česku jich chybí zhruba tisícovka. „Podařilo se nám sehnat zatím jednu pracovnici, další tři jsou v jednání. Na 99 procent to vypadá, že během dvou až tří měsíců nastoupí,“ uvedl Švec.

Nedostatek strážníků mají i další města v Česku. Například v Praze, kde působí přes 2100 příslušníků městské policie, chybí asi 180 strážníků. V Ústí nad Labem by jich potřebovali čtrnáct, ve Stříbře nebo Domažlicích dva až pět.

„V loňském roce nám dva strážníci odešli, protože už toho na ně bylo moc. Ta služba je náročná. My jsme věděli, že to není ideální řešení, ale museli jsme ve všední dny zrušit noční služby, protože nebylo v našich silách výkon obstarat v předpokládané kvalitě,“ uvedl starosta Domažlic Zdeněk Novák (STAN).