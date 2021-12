Ministerstvo dopravy zamítlo námitku o podjatosti magistrátu u stavby metra D. Ještě chybí stavební povolení

Spolek Pankrácká společnost proti stavbě metra vystupuje dlouhodobě, nesouhlasí mimo jiné s vybudováním stanice Olbrachtova. Metro D v první fázi spojí Pankrác s Novými Dvory a poté povede až do Písnice. „Pokud by ministerstvo rozhodlo, že je magistrát podjatý, všechno by se vrátilo na začátek. To by zpozdilo výstavbu metra o rok až rok a půl,“ přiblížil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Případnou podjatost magistrátu řešil úřad několikrát a celý proces se táhl skoro rok a půl. Odbor drážní a vodní dopravy ministerstva námitku o podjatosti v září 2020 zamítl. Následovalo několik odvolání spolku a následných rozhodnutí rozkladové komise ministerstva dopravy. Nakonec nyní resort potvrdil své rozhodnutí, že magistrát podjatý není.