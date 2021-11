Výstava ve Zlíně představuje historii průmyslového designu s rozumem a citem

Důvěrně známé tvary předmětů denní potřeby. Ale také originální studie a modely strojů, které se do výroby nikdy nedostaly, představuje nová výstava ve zlínské Krajské galerii. Je důležitější rozum, nebo cit? Zlínští, dříve gottwaldovští designéři, se snažili uplatnit obojí. U velkých strojů i menších předmětů, které nechyběly snad v žádné domácnosti nebo kanceláři. „Sešívačky, ořezávátka nebo budíky, minutky, spínací hodiny. To jsou věci navržené absolventy zlínské školy designu,“ řekl kurátor výstavy Vít Jakubíček.

Aktuální výstava mapuje výsledky zlínské školy designu od konce padesátých do začátku devadesátých let. A zdůrazňuje nejúspěšnější autory. „Tady se nacházíme v části věnované ateliéru. Tam, kde školení designérů teprve začínalo. U prvních prací s výtvarnou geometrií. Výtvarná geometrie našla své uplatnění nejen v pedagogické práci, ale také vlastní designérské činnosti Františka Crháka. Jak to vidíme například u tohoto telefonu Tesla BS10,“ popsal Jakubíček.

Nechybí virtuální realita

Pedagogové a designéři Zdeněk Kovář a František Crhák podle kurátora svými pracemi spoluutvářeli tvář zlínského i československého designu. František Crhák zemřel před deseti lety, díky virtuální realitě se s ním ale návštěvník výstavy může osobně setkat.

Výstava v Krajské galerii ve Zlíně má trvat do konce února. Autoři už předem počítali s nejistým vývojem epidemické situace. I individuální návštěvník si tak může dopřát zasvěcený výklad kurátora jako při komentované skupinové prohlídce. A pokud by galerie musela úplně zavřít, výstavu trojrozměrně nasnímá a zpřístupní na svém webu.