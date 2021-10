Ostrava otevřela Sociopoint, má pomoci lidem v těžkých životních situacích

Sociopoint se nachází v přízemí ostravské Nové radnice. Dvě sociální pracovnice jsou připraveny pomoci prakticky každému, kdo se ocitne ve složité životní situaci. „Dnes (v pátek, pozn. red.) volal pán, který řeší mezilidské vztahy. Rozešel se s partnerkou, s níž má nezletilé dítě. Má důvodné podezření, že bývalá partnerka je pod vlivem drog,“ přiblížila sociální pracovnice Markéta Urbanová.

Kontaktní místo je otevřené každý den – vždy v úředních hodinách. Služba je pro všechny bezplatná a také anonymní. „Mohou přijít osamělí senioři, lidé, kteří se ocitnou v situaci domácího násilí či bezdomovci. Skutečně to spektrum je nevyčerpatelné,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL).

Sociopoint chce také pomoci lidem zprostředkovat kontakt na tu sociální organizaci, kterou právě potřebují. „Sociální sytém je složitý. Neziskových organizací jsou v Ostravě desítky. Chceme ulehčit orientaci tím, že se bude (příchozí, pozn. red.) moci obrátit na sociální pracovnice a ty ho nasměrují,“ vysvětlil vedoucí ostravského Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Zdeněk Živčák.

„Určitě nezachytí všechny naše klienty, ale zaměstnankyně Sociopointu by měly dokázat odhadnout, že je to klient, který patří do naší služby a neposílat ho někam jinam,“ sdělil ředitel Armády spásy Ostrava Tomáš Hruška.

Lidé mohou přijít buď osobně, nebo se obrátit na bezplatnou linku. Podle vytíženosti by časem mohlo v Ostravě vzniknout více takovýchto kontaktních míst. Zatím o tom magistrát ale neuvažuje.