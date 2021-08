Podnikatelé mohou začít žádat o dotaci na opravu provozoven poškozených tornádem

Podpora z investičního programu Nemovitosti je určena malým a středním podnikatelům, kterým tornádo 24. června poškodilo nebo zničilo nemovitosti. Žadatelé mohou dotaci využít na obnovu provozovny v místě původní realizace, s čímž musejí být hotovi do dvou let od jejího získání. V takovém případě pomoc činí součet celkových škod snížený o pojistné plnění a jiné náhrady. U nepojištěných nemovitostí se do způsobilých výdajů počítají škody do výše 80 procent. Na tento typ aktivity je vyhrazeno 400 milionů korun, o příspěvek budou podnikatelé moci žádat do konce roku.

Dotace z programu Nemovitosti jsou dále určeny na rozšíření původního objektu zasaženého tornádem. Podnikatelé musejí zvýšit původní podlahovou plochu nebo kubaturu alespoň o 20 procent, nejvýše však o 200 procent. Míra podpory činí maximálně 45 procent ze způsobilých výdajů. Na tyto účely je v dotačním titulu připraveno 100 milionů korun. Příjem žádostí bude trvat do 29. října.

Ministerstvo průmyslu a obchodu žádosti přijímá prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+. Podrobnosti k programu zájemci najdou na webu úřadu.