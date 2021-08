V centru Plzně vzniká nádrž na splaškovou vodu, podle kritiků je málo ekologická

Rok trvající stavba vedle rušné silnice, a přesto tady místní nic do výšky růst nevidí. Vše se totiž odehrává pod zemí. „Teď se nacházíme v obslužné komoře, která je součástí celé nádrže. Vlastní komory pro vodu se nachází pod poklopem. Hloubka je šest metrů, ale voda nastoupá do čtyř a půl,“ popsal stavbyvedoucí Hynek Jelínek.

Nejnižší bod je jedenáct metrů pod zemí, pět propojených komor zvládne dohromady pojmout až šest tisíc kubíků jak dešťové, tak i splaškové vody. Přiteče tam smíchaná, protože kanalizace oddělené nejsou. „Pro vypuštění komory dá dispečink povel a voda se vypustí do stávající kanalizační stoky,“ vysvětlil Jelínek.

Vsakovat nebo odtékat?

Voda pak kontrolovaně doteče do čistírny v okamžiku, kdy není přeplněná. Přesto má nádrž své kritiky z řad obyvatel i odborníků. Vadí jim, že je plán málo ambiciozní. Dešťová voda by se podle nich měla primárně vsakovat, a ne odtékat. „Ta nádrž má svůj přínos, ale je to jenom část problému, který řešíme, stále tu vodu zahazujeme. To, co potřebujeme, je v zásadě nepustit srážkovou vodu do kanalizace,“ řekl hydrobiolog Povodí Moravy Jindřich Duras.

„S přípravou stavby se začalo už v roce 2010, kdy se ještě příliš zásadně neřešilo hospodaření s dešťovými vodami, to znamená ani jejich zpětné využívání,“ řekla mluvčí Magistrátu města Plzně Eva Barborková. Nádrž teď zbývá mimo jiné odizolovat a zasypat. Jediné co nakonec bude vidět nad povrchem, budou dvě odvětrávací věže.