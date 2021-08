Stavba obchvatu Čebína na Brněnsku čelí obtížím. Když nezačne včas, nedostane kraj dotaci

U Čebína už měli být dělníci a těžká technika, zatím se ale obchvat nestaví. Tendr na zhotovitele má dohru u antimonopolního úřadu. „Všichni jsme na to zahájení stavby čekali. Teď jsme zklamaní,“ řekl starosta obce Tomáš Kříž (nez.).

Obchvat by měl kopírovat trasu železnice. Z průtahu obcí by odvedl asi sedmnáct tisíc aut, která tudy projedou za den v každém směru. „Ráno, když vyjíždíme do práce, to se nedá,“ postěžoval si jeden z místních obyvatel.

Podnět k antimonopolnímu úřadu podala společnost Eurovia. Ohrazuje se proti vítězi soutěže. Tím je Metrostav Infrastructure. „Podali jsme podnět ve věci prokázání kvalifikace a mimořádně nízké nabídkové ceny konkurenčního dodavatele,“ sdělila mluvčí firmy Eurovia CS Iveta Štočková.

Metrostav Infrastructure je podle svého mluvčího Marka Rolla přesvědčen, že se jedná pouze o důsledek konkurenčního boje bez reálného opodstatnění.

„Je to prvostupňové řízení, je to v počáteční fázi. Teprve minulý týden jsme obdrželi vyjádření od účastníků,“ nastínil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Kraj by na obchvat z vlastního rozpočtu neměl

To zvyšuje nervozitu ve vedení jihomoravských silničářů, kteří tyto projekty spravují. Je totiž docela možné, že se nestihne vyčerpat evropská dotace, která by pokryla osmdesát procent nákladů.

„Je otázka, jestli bude vypsána další výzva, kam by se ten projekt zařadil. Hrozí, že to tak být nemusí. A že by se to povedlo postavit z prostředků kraje, to pochybuji,“ poznamenal ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.

Nejde o jedinou stavbu, kterou brzdí nejasné reference společnosti Metrostav Infrastructure. Ředitelství silnic a dálnic eviduje asi dvanáct projektů, kde zahájení vázne. Podle serveru zdopravy.cz se nepracuje, ač by už mělo, například také na části hlavního tahu mezi Znojmem a Lechovicemi.