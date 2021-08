Policie vyšetřuje sobotní střet dvou vlaků na Prostějovsku jako obecné ohrožení

Cestující, které policie nestihla na místě zkontaktovat, by se měli obrátit na linku 158. Podle Drážní inspekce byla příčinou srážky pravděpodobně nedovolená jízda za návěstidlo , které ji zakazovalo. Vyšetřování příčin podle mluvčího inspekce Martina Drápala potrvá několik měsíců.

Nehoda se stala v sobotu ve 13:30 v blízkosti stanice Němčice nad Hanou, nákladní lokomotiva se zde střetla s osobním vlakem číslo 3821 jedoucím z Olomouce do Nezamyslic. „Událost je šetřena pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Touto cestou se obracíme na cestující z osobního vlaku, kteří z místa nehody odešli ještě před příjezdem policie,“ uvedla mluvčí policie Miluše Zajícová.

Na trati jezdí vlaky stále po jedné koleji

Provoz na trati mezi Nezamyslicemi a Kojetínem byl po srážce přerušen, v neděli byla zprovozněna jedna kolej. Vlaky v místě nehody stále jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí do 50 kilometrů za hodinu, na opravách poškozené trati se pracuje. Kvůli definitivní opravě dvou poškozených výhybek a římsy nadjezdu je na 16. až 19. srpna naplánována na trati výluka. „Během této doby bude zcela vyloučen provoz a doprava bude nahrazena autobusy. Do 16. srpna tam budeme jezdit jednokolejně s omezením do 50 kilometrů v hodině,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Při nehodě byl zraněn jeden cestující v osobním vlaku a strojvedoucí samostatně jedoucí lokomotivy. V obou případech šlo o lehká zranění. Hasiči z vlaku evakuovali pět cestujících a personál vlaku. Podle Drážní inspekce byly škody odhadnuty na 10,3 milionu korun. Z toho tři miliony korun na osobním vlaku, pět milionů na lokomotivě a 2,3 milionu korun je škoda na trati.