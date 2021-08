Nehodu v Němčicích zřejmě způsobila nepovolená jízda, zjistili inspektoři

Nehoda dvou vlaků v Němčicích nad Hanou se zřejmě stala poté, co samostatně jedoucí lokomotiva projela návěst Stůj. Uvedli to mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Lokomotiva narazila do projíždějícího osobního vlaku, který vykolejil. Při nehodě utrpěli zranění dva lidé. Na trati mezi Přerovem a Nezamyslicemi je stále výluka, vlaky se na ni vrátí nejdříve odpoledne.