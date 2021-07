Kostel svatého Michala na Petříně už na opravu vybral téměř 1,8 milionu korun. Práce mohou být hotové za dva roky

Krátce po požáru pražského kostela svatého Michala vyhlásil magistrát veřejnou sbírku na obnovu stavby. V ní se vybralo téměř 1,8 milionu korun. „Nemáme vytyčenou cílovou částku, sbírka je omezena časově do letošního listopadu. Uvidíme, kolik bude na konci vybráno peněz, a podle toho se rozhodneme, na co konkrétně peníze využijeme,“ vysvětluje pražská radní pro kulturu a památkovou péči Hana Třeštíková (Praha sobě).

Pod ochrannou konstrukcí kostela momentálně probíhají historické a stavebně technické průzkumy, po nichž by měla následovat samotná obnova poničené budovy. Ta může být hotová už za dva roky. „Současná doba je věnována debatě o budoucí obnově mezi projektanty a památkáři. Podle toho budeme postupovat na následné obnově stavby. Realizaci obnovy můžeme odhadem očekávat od druhé poloviny příštího roku až do roku 2023,“ říká ředitel odborného pražského pracoviště NPÚ Jaroslav Podliska.

Památkáři s projektanty zkoumají dřevěnou stavbu pomocí 3D modelu stavby. „Musíme nejdřív dojít ke shodě, co kde zachovat, případně kam dáme nový materiál. Musí se tam jít po centimetrech, aby to vydrželo dalších pár desítek let. Stavba je naštěstí pod ocelovým sarkofágem, který další degradaci zabraňuje. S celkovou obnovou nám pomůže 3D model stavby, který jsme krátce po jejím poničení vypracovali,“ dodává Andrea Holasová, mluvčí pražských památkářů.

Policisté v minulosti potvrdili, že nešlo o technickou závadu. Podle závěru policie šlo nejspíš o nedbalost nebo úmysl. Ani po necelých devíti měsících pražští policisté ale viníka nedopadli. Případ proto minulý týden odložili.