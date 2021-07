Přála jsem si, aby Hitler na obrazu zestárnul, vzpomíná spisovatelka Ludmila Klukanová

Situace na vesnici byla rozeštvaná

Sotva skončila válka, nastal pro rodinu nový teror. Hned v roce 1948 se začalo hovořit o zakládání zemědělských družstev po sovětském vzoru. Šabatovi měli hospodářství a osmnáct hektarů polností.

„Situace na vesnici byla rozeštvaná. Já jsem například kamarádila s jednou holkou z chalupy, její rodiče u nás pracovali. Jezdili jsme spolu do Myslibořic do školy na kole a celou cestu jsme se hádaly. Ona říkala: ,Všechno, co máte, patří nám, vy jste nám to ukradli.‘ A já: ,Jak to? Vždyť to je stavení, které jsme zdědili po dědouškovi a babičce,‘“ vypráví pamětnice.

Rodina už nemohla v hospodářství nikoho zaměstnávat. Aby mohla Ludmila a její sestry zůstat doma a rodičům pomáhat, musely absolvovat alespoň rok rolnické školy v Třebíči. „Tam jsme stejně byly celý den. Přijely jsme odpoledne, něco jsme snědly a musely jsme na pole. Byly jsme tam do devíti, půl desáté, dokud bylo vidět,“ vzpomíná Ludmila.