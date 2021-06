Za dva týdny začne stavba projektů Tomkovo náměstí a Rokytova, ŘSD předalo staveniště

„Obě zahajované stavby na silnici I/42 jsou součástí velkého městského okruhu, který vzhledem k neustále narůstajícím dopravním intenzitám Brno nutně potřebuje. Nová kapacitní komunikace přispěje ke snížení nehodovosti a naopak ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, což přinese pozitivní dopad i na snížení hlukové zátěže. Stavebně se bude jednat o velmi náročnou akci, součástí stavby jsou totiž i velké mosty přes Tomkovo náměstí a řeku Svitavu a také více než půl kilometru dlouhá estakáda přes Maloměřické seřaďovací nádraží,“ uvedl Mátl.

Součástí staveb jsou i dvě mimoúrovňové křižovatky, šest mostů a šest protihlukových stěn o celkové délce 2355 metrů. Trasa Tomkovo náměstí měří 0,7 kilometru, Rokytova 0,6 kilometru. V následujících dnech se bude zhotovitel, sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, OHL ŽS a Metrostav DIZ, věnovat především přípravám.

„Start velkých stavebních prací máme předběžně naplánován na 7. července, což přinese první dopravní omezení na Dukelské třídě a v Dolnopolní ulici. Dukelská třída bude uzavřena pro automobilovou dopravu mezi ulicemi Hálkova a Provazníkova. Omezení se dotkne i chodců, kdy bude uzavřen přechod pro chodce a přesunuta zastávka pro MHD. Stavby jsou rozděleny do několika fází, ke kterým se vztahují navazující dopravní omezení. Ta budeme řidičům průběžně upřesňovat,“ uvedl ředitel brněnského ŘSD David Fiala.

Městskou hromadnou dopravu by práce zatím ovlivnit neměly. „Tah, kudy jezdí linky 25 a 26, zůstane letos zachován. Aktuálně diskutujeme o tramvajové výluce, která by měla být na konci léta či na podzim. Linka by končila v Husovicích a do Maloměřic a Obřan ji nahradí autobusy. Od prosince budou tramvaje do Obřan opět zajíždět, budeme je potřebovat kvůli výluce na železniční trati mezi Brnem a Blanskem,“ uvedl dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Část okruhu je v provozu

Z městského rozpočtu půjde na práce na Tomkově náměstí 161,9 milionu korun a na práce v Rokytově 13,7 milionu. „V projektu bude město budovat lávku přes řeku Svitavu, chodníky, postará se o úpravy světelných křižovatek, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy a veřejné osvětlení,“ řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

V Brně se nyní staví velký městský okruh v Žabovřeské ulici, kde dělníci ve skále dosud vyrazili 113 metrů tunelu pro tramvaj. V Brně je již v provozu část okruhu v Pisárkách, Brně-severu a Králově Poli.