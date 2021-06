„V uniformě mu to ohromně slušelo.“ Ludmila Klaudová vzpomíná na milovaného letce Fajtla

Fajtla si nakonec nevzala

Po studiu odborné školy pro ženská povolání působila Ludmila Klaudová v Olomouci jako vychovatelka v rodině. Bylo jí devatenáct, když tam potkala svou první velkou lásku, Františka Fajtla, budoucího válečného hrdinu, stíhacího pilota britského královského letectva RAF. Tehdy v Olomouci sloužil u 2. leteckého pluku.

„Ještě neměl fousy. V uniformě mu to velice slušelo. Tak to víte, to se mi líbil,“ směje se. „Hodně jsme chodívali na letiště, tam byly krásné vycházky. Měla jsem ho ráda, byl to prostě gentleman.“

Pak přišlo rozloučení. „Nejdřív jsem nevěděla, že odchází za hranice. Pak si přišel pro věci a oznámil nám, že odjíždí. Když se (po válce) vrátil, tak mi ještě napsal dopis, že mě navštíví, že musí napřed za rodiči, ale holky byly šikovnější než já a odvedly mi ho. Pak se oženil a já už jsem se s ním nesešla,“ popisuje.