Lanovky jedou na Ještěd nebo Šerák. Na Červenohorském sedle se lyžuje

Na Červenohorském sedle se lyžuje

Vlek na modré sjezdovce na Červenohorském sedle se rozjel v pondělí v 09:00. „Je to recese. Když minulý týden zaznělo od pana ministra Havlíčka, že od 10. května se spustí vleky a lanovky ve ski areálech, tak jsem si řekl, že by v tom byl čert, abychom si jeden den oficiálně nezalyžovali. Zda to bude jen dnes, uvidíme, záležet to bude na zájmu,“ řekl v pondělí vedoucí střediska Martin Dubský.

Na modré sjezdovce je stále dostatek sněhu, leží ho tam kolem třiceti centimetrů, i když kvůli vysokým teplotám už roztává. „Lyžovat se na něm ale určitě dá, leží po celé šířce sjezdovky, takže je to bez problémů,“ doplnil Dubský. Odhaduje, že během pondělí by mohly dorazit stovky lyžařů. Podle něj by se mohla otevřít i jiná střediska, jejich provozovatelé to však údajně už vzdali.



Mimo maloobchodů se 10/5 uvolňují rovněž řemeslné služby, půjčovny, překladatelské služby, zprostředkování, provoz solárií, péče o děti, cestovní kanceláře, dražby, zastavárenská činnost, vydavatelství, kopírovací práce, provoz lanovek, tetování ad. Dnešní vláda. pic.twitter.com/roCfJ5IOfM — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 3, 2021

„Zatím spouštět nebudeme. Plánujeme první víkend v červnu udělat otevření sezony, ale vše se bude řídit podle toho, co nám dovolí. My máme na Kopřivné ještě na některých místech po kolena sněhu, takže toho moc dělat nemůžeme,“ řekl provozní ředitel areálu v Kopřivné Luboš Švrček. Areál vyčíslil ztráty kvůli restrikcím na desítky milionů korun.

Lanovka na Ještěd jede

V podnělí se po dlouhé době otevřela také lanovka na Ještěd. O víkendu ho navštívily stovky lidí. „Lidé sice na Ještědu jsou, ale ani zdaleka ne v takovém množství, co by mohlo být. Ve srovnání s normálním květnovým víkendem za hezkého počasí to je tak třetina. Jsme omezení uzavírkou silnice od Liberce,“ uvedla o víkendu za provozovatele hotelu a občerstvení na Ještědu Milena Lánská. Vliv na návštěvnost mělo právě i to, že ještě nebyla lanovka v provozu.

Silnice od Liberce bude uzavřená až do letních prázdnin. Cesta na Ještěd tak autem povede po objízdné trase, která je téměř dvakrát delší.