V Olbramovicích odstartovala stavba obchvatu, má ulevit obci od nadměrné dopravy

Zejména v Olbramovicích se objevily obavy, že komplikace se stavebním povolením výstavbu o roky oddálí. To by mělo pro místní nepříjemné následky. Nyní je obec s 1300 obyvatel silnicí rozdělena na dvě poloviny, což zejména v dopravních špičkách vytváří nebezpečné situace pro chodce. Vybudování přeložky I/3 mimo střed Olbramovic má významně ovlivnit plynulost provozu, zkrátit dobu jízdy a snížit emise.

„Vždycky jsem říkal, že dokud neuvidím bagr, který se tady zakousne do země, tak nebudu věřit, že ten obchvat bude,“ řekl starosta Olbramovic Ivan Novák (nez.). Dodal, že nyní se mu to splnilo a místní lidé pociťují velkou úlevu. Zlepšit by se měla i situace pro řidiče, kteří v Olbramovicích trávili hodně času v kolonách. V sezoně podle Nováka projede obcí 25 tisíc až 30 tisíc aut denně.

Trasa obchvatu vede východně od obytné zástavby, napojuje se na úseky okolo Tomic a Votic. Prochází kolem farmy Čapí hnízdo a autobazaru, k Čapímu hnízdu se tak po výstavbě obchvatu o něco přiblíží doprava, která nyní jezdí po silnici I/3.

Podle hejtmančina náměstka pro silniční infrastrukturu Martina Kupky (ODS) je zahájení stavby obchvatu „podpůrný výstřel“ pro to, aby se co nejrychleji postavila chybějící dálnice D3 z Prahy na jih Čech. Mátl uvedl, že I/3 bude i po vybudování D3 vytíženou komunikací a obchvat Olbramovic bude zapotřebí. Stavba přeložky má trvat 23 měsíců, podle Mátla by v případě příznivých klimatických podmínek mohla být dokončena o něco dříve, možná už do konce roku 2022.