Krajský úřad vydal nové stavební povolení pro obchvat Olbramovic

Podle resortu dopravy vydal krajský úřad původní povolení v rozporu se zákonem, proto bylo v odvolacím řízení zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Objevily se obavy, že se tím výstavba oddálí o několik let. To by mělo pro místní lidi nepříjemné následky. Středem Olbramovic každý den projíždějí po silnici I/3 spojující České Budějovice s Prahou desetitisíce aut, obchvat má obci ulevit od tranzitní dopravy.

Krajský úřad už dřív tvrdil, že chce nové rozhodnutí vydat co nejdříve. Současně odmítal jakýkoliv politický vliv na dopravní plány (Čapí hnízdo patří do Agrofertu, který dal do svěřenského fondu předseda ANO Andrej Babiš, jehož strana řídí i Středočeský kraj). Řízení se zpozdilo mimo jiné kvůli úmrtí několika účastníků. V novém projednání podala námitky firma Davo Corporation a několik místních obyvatel, Imoba již nikoliv.

„Stavba bude dokončena do tří let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,“ píše se nyní v rozhodnutí, které kraj zveřejnil na úřední desce. Upozornil na to server Seznam Zprávy.

Přeložka frekventované silnice I/3 z Prahy na Tábor má být dlouhá 3,4 kilometru a počítá se s napojením na již postavené úseky okolo Tomic a Votic. Proti rozhodnutí se mohou účastníci znovu odvolat k ministerstvu dopravy, a to do 15 dnů od jeho oznámení.