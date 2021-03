Ministerstvo nepustí chebskou nemocnici k penězům na nové onkologické vybavení. Je to diskriminace, zlobí se kraj

Jisté podle něj je, že přístroj nevydrží ještě sedm až deset let, což je podle Krištofa časový horizont, kdy by mělo vzniknout moderní onkologické pracoviště se dvěma urychlovači v karlovarské nemocnici. Josef März upřesnil, že v Chebu se nepodařilo komplexní onkologické centrum vytvořit kvůli kapacitě nemocnice. Primář se ovšem domnívá, že nově pořízený lineární urychlovač by mohl být základem pro přístrojové vybavení budoucího onkologického centra.

Kulhánek uvedl, že kraj bude hledat jiný zdroj peněz na nové onkologické vybavení. Nebude to však snadné, podle radního Märze není vypsán například žádný národní dotační program, který by s nákupem pomohl. Věří však, že by možná mohly pomoci regionální operační programy Evropské unie. Podpora nákupů pro podobná pracoviště by v nich měla být. „Nicméně není to ještě v konkrétní podobě,“ poznamenal. Krajské peníze by byli politici ochotni dát jen v nejhorším případě. „Je potřeba uvědomit si, že je to přístroj v řádu stovek milionů korun,“ uvedl März.

Na chebském lineárním urychlovači zdravotníci denně ošetří až 50 pacientů, ročně jich je téměř 600. Kdyby problém se sháněním peněz na lineární urychlovač vyústil v zánik onkologické péče, museli by pacienti z Karlovarského kraje dojíždět do Prahy, Plzně, nebo Ústí nad Labem.