Ve 100 letech zemřel jezuita a bývalý politický vězeň František Pevný

František Pevný se narodil v roce 1921 ve Svatém Štěpánu na Zlínsku. Po maturitě nastoupil do kněžského semináře v Olomouci. Za války byl totálně nasazený v Německu. Na kněze jej vysvětili až v roce 1947, poté nastoupil do duchovní správy v Drahotuších na Přerovsku.

„Pánbůh zaplať“

„Nechtěl bych to prožívat znova, ale Pánbůh za to zaplať. Protože život může být dobrý, i když je těžký. Nikdo si nemůže naplánovat, že bude mít život takový a takový. Protože do života může vždycky zasáhnout nějaká událost, ve které člověk žije. Může se stát, že ta událost člověka úplně zdeptá. Anebo ho to pozvedne. Zjistí, že se nedá dělat nic. Já jsem také té povahy, že nejsem žádný bouřlivák, a nikdy jsem nebyl. Ale také jsem nebyl člověk, který by byl zdeptaný,“ řekl ve vzpomínkách, které zachytil projekt Paměť národa.