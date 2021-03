Zemřel katolický duchovní a chartista František Lízna, na svých poutích ušel tisíce kilometrů

Olomoucké arcibiskupství k pohřbu zatím nemá informace, podle Gračky duchovní sice sloužil v olomoucké arcidicézi, ale zároveň byl členem řádu jezuitů, kteří budou zřejmě okolnosti pohřbu organizovat.

Olomoucký farář Jan Regner o onemocnění duchovního Lízny koronavirem informoval na své sociální síti v úterý, kdy uvedl, že všichni obyvatelé fary na Vyšehorkách jsou pozitivně testováni na covid-19 a nejhůře je na tom právě Lízna, který byl hospitalizován v olomoucké fakultní nemocnici ve velmi vážném stavu.

„P. František Lízna SJ zemřel. On by jistě řekl, že se vrátil domů, nebo že doputoval do cíle,“ uvedl Regner.

Vzpomínku na duchovního sdílí na sociálních sítích i řada dalších osobností. Na setkání s ním vzpomíná například novinář a spisovatel Pavel Kosatík. „Myslím si, že František Lízna byl svatý člověk, schopný zázraků. Odpočívejte v pokoji, pane faráři, raduju se, že se radujete tam, kde teď jste,“ uvedl Kosatík.

„Vzpomínám na řadu krásných obohacujících setkání a děkuji za ně. Už se tváří v tvář setkal s naším Pánem, o kterém svědčil celým svým životem a ke kterému přiváděl a přivedl tolik lidí. Často těch, které společnost odepsala,“ napsal například starosta Zábřeha František John (KDU-ČSL).