Úzkokolejka do Obrataně možná přijde o vlaky, Vysočina zvažuje náhradu autobusy

Více než polovina trati z Jindřichova Hradce do Obrataně je na Vysočině. Kraj ale nyní zvažuje, že bude na toto území namísto úzkokolejky objednávat levnější autobusy. Podle krajského předsedy výboru pro rozvoj strategických projektů Martin Hyského (ČSSD) hraje navíc roli i rychlost přepravy a komfort.

Vysočina možné nahrazení vlaků autobusy nejdřív projedná se starosty obcí na trati. Dopravce chce pokračovat. „Přijde mi protisměrné, aby u takového subjektu, který povstal z popela, když to chtěly státní dráhy zavřít, tak dnes o něm uvažovat tak, že ten subjekt nechají zaniknout,“ řekl statutární ředitel Jindřichohradeckých místních drah Boris Čajánek.

Podle jindřichohradeckých drah ale Vysočina nemůže úzkokolejku vytěsnit minimálně do roku 2024 kvůli vlakům pořizovaným s dotací. „Po dobu životnosti vozidel nám Kraj Vysočina garantuje výkony 150 tisíc kilometrů ročně,“ informoval Čajánek.

„Je to vůle dvou smluvních stran a nikdo nás nemůže nutit, abychom po roce 2024 cokoliv dalšího činili,“ podotkl Hýský. V minimální variantě chce Vysočina zachovat provoz do první zastávky v kraji – Kamenice nad Lipou.

Rozchod tamních kolejí je takzvaný bosenský, tedy 760 centimetrů – o něco víc než polovina běžné dráhy. Úzkokolejka láká turisty, v létě po ní jezdí i parní vlaky. Pro místní je kusem historie, do Černovic přijela poprvé v roce 1906. „Je to technický unikát, my jsme na ni pyšní, že tady je. Na druhou stranu v otázce dopravní obslužnosti už nefunguje tak nejlépe, jak by mohla,“ uvedl starosta Černovic Jan Brožek (nestr.).