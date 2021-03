Svatý Hostýn v jednom katastru, cesta v jiném a mše je liduprázdná. Rozhodující by ale měla být hranice okresu

Pohled na liduprázdný Svatý Hostýn je zcela mimořádný. Za normálních okolností tam jezdí stovky poutníků za každého počasí. Kněz tentokrát pronášel modlitby v úplně prázdném chrámu, spolu s ním byl v bazilice už jen ministrant a varhaník.

Otázky totiž vyvolává to, že Hostýn leží v katastru Chvalčova, klíčové přístupové cesty ale vedou z Bystřice pod Hostýnem, z jiného katastru. „Jestliže jdu na mši svatou, musím překročit hranici katastru. Není to volnočasová aktivita, je to naplnění duchovního hladu,“ podotkl ale rektor baziliky na Svatém Hostýně Josef Stuchlý.

Nevídaný pohled na nejnavštěvovanější poutní místo Česka. Není tu ani noha, přitom ročně sem jezdí až půl milionu lidí. Hostýn je ale v katastru Chvalčova, přístupová cesta je jen z Bystřice. Kněz sloužil mši do zcela prázdné baziliky. pic.twitter.com/NxINXLiHhf — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) March 2, 2021

Od 1. března jsou skutečně veřící kvůli mši omezení, ovšem mělo by jít až o hranici okresu. To znamená, že na mši na Svatém Hostýně by mohli věřící z celého okresu Kroměříž. Dovolena je také individuální duchovní služba, které se účastní jedna rodina, rovněž však jen v rámci jednoho okresu.

„Naší hlavní službou je zpověď, a jestliže někdo potřebuje vyzpovídat, tak je to individuální duchovní péče a nebudu nikoho lustrovat, kdo sem přijde,“ podotkl Stuchlý.

Hostýnští duchovní budou mše sloužit dál, znovu i v prázdném kostele. Bohoslužby vysílají živě na internetu, tu z úterního dopoledne sledovaly dvě stovky lidí.