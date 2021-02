Pracovní knížku z lágru zahodil. O tom, co za války Ivo Levý prožil, nevěděly ani jeho děti

Ivo Levý se narodil před čtyřiadevadesáti lety ve Valašském Meziříčí jako druhý syn v rodině lékaře. Protože byl otec Žid, norimberské zákony mu v roce 1939 zakázaly vykonávat praxi. Ivo se tehdy dozvěděl, že je takzvaným míšencem prvního stupně. „Zajímavé je, že bratr, který je o dva roky starší, mohl studia dokončit a maturoval a mě vyloučili. Šel jsem se tedy učit do skláren malířem skla,“ říká.

U této profese zůstal, ale jen do chvíle, kdy dostal jako jediný z celé rodiny rozkaz nastoupit do transportu. Tatínka Němci později několik měsíců věznili, kvůli nemoci ho ale propustili. „Jeli jsme, a nevěděli kam jedeme. Dostali jsme se až do Vrchotových Janovic. Tam byl připravený barák, takový nový, ze dřeva, obehnaný plotem. Hlídali to SS. A tam jsme byli určeni na práci. Oni asi nevěděli co s námi dělat, byli jsme v civilu, chodili jsme ven se koupat,“ vzpomíná Ivo Levý.

Uprchlíky z tábora stříleli

To ale podle něj trvalo zhruba dva měsíce a pak se v lágru objevili vězni z koncentračního tábora Flossenbürg, ke kterému patřily i Vrchotovy Janovice. „Vzpomínám si, že se tam některým podařilo utéct, jenomže je chytli. Byl jsem zrovna svědkem toho, jak tam stál ten chycený, měl na sobě namalovaný takový terč a zrovna ho zastřelili,“ popisuje Levý.

„Byl tam jeden esesák a ten začal ještě do té mrtvoly kopat. Ten esesák byl původem Slovák. Do té doby se s námi bavil, stěžoval si, jak jeho rodinu na Slovensku pronásledují partyzáni a tak. No, nedivím se, když měli v rodině esesáka,“ pokračuje ve vzpomínání.