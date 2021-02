Zlínská vila cestovatele a spisovatele Miroslava Zikmunda se otevře veřejnosti

„Posláním fondu je kromě nezbytné rekonstrukce vily, jejího mobiliáře a zahrady také postupné zpřístupnění místa odborné i laické veřejnosti nebo organizování vzdělávacích, kulturních a reprezentativních akcí,“ řekl v pátek novinářům ve vile Vančura. „Chceme zvyšovat povědomí o odkazu díla Miroslava Zikmunda, ale také o fascinující historii domu, která je propojena s historií našeho města a s prvními obyvateli, s Josefem Januštíkem a Elmarem Klosem, a také jeho architekty, staviteli a slavnými návštěvníky,“ uvedl Vančura.

Podle architekta Petra Všetečky by dům měl zůstat v podobě, v jaké jej cestovatel obýval. „Každodennost by měla být patrná, člověk by měl mít pocit, že je na návštěvě, ne v muzeu,“ uvedl Všetečka. Veřejnosti by mělo sloužit zejména zamýšlené návštěvnické centrum v suterénu.